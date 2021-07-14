Депутат Рады Илья Кива допустил отставку Зеленского после ухода Авакова

Киев, 14 июля. Депутат Верховной рады от партии «ОПЗЖ» Илья Кива заявил, что досрочная отставка главы МВД Украины Арсена Авакова может привести к досрочным выборам главы государства.

По словам Кивы, министр внутренних дел покинул пост «после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки». Депутат считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет противостоять противникам без Авакова. Об этом Кива написал в Telegram-канале.

«До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!» — заявил депутат.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, соответствующую информацию и скан-копию документа опубликовала пресс-служба МВД страны. Директор института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что информация об отставке главы украинского МВД Арсена Авакова может свидетельствовать о скором уходе президента Украины Владимира Зеленского.