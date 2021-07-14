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Депутат Рады Илья Кива допустил отставку Зеленского после ухода Авакова

  /   Обновлено: 14 июля 2021 08:27
Политика
Депутат Рады Илья Кива допустил отставку Зеленского после ухода Авакова
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 14 июля. Депутат Верховной рады от партии «ОПЗЖ» Илья Кива заявил, что досрочная отставка главы МВД Украины Арсена Авакова может привести к досрочным выборам главы государства.

По словам Кивы, министр внутренних дел покинул пост «после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки». Депутат считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет противостоять противникам без Авакова. Об этом Кива написал в Telegram-канале.

«До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!» заявил депутат.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, соответствующую информацию и скан-копию документа опубликовала пресс-служба МВД страны. Директор института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что информация об отставке главы украинского МВД Арсена Авакова может свидетельствовать о скором уходе президента Украины Владимира Зеленского.

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