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Число жертв при обрушении гостиницы в Китае достигло 17 человек
Происшествия
Число жертв при обрушении гостиницы в Китае достигло 17 человек
pixabay.com

Пекин, 14 июля. Обрушение гостиницы в китайской провинции Цзянсу унесло жизни 17 человек. Об этом сообщили в администрации района Уцзян города Сучжоу.

Инцидент произошел 12 июля. По данным, произошло обрушение части гостиницы. Сообщается, что на тот момент в здании находилось 23 человека.

На данный момент спасательные работы завершены. Власти города подтвердили, что жертвами стали 17 человек. Еще пятеро, которых извлекли из-под завалов, находятся в больнице в стабильном состоянии. Один человек, который находился во время обрушения в здании, не пострадал. Расследование ЧП продолжается.

Недавно в гостинице города Геленджика произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пять человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ЧП трагедией.

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обрушение китай гостиница
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