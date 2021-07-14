Трамп ответил на слова Байдена о честности выборов в США

Вашингтон, 14 июля. Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление главы Белого дома Джозефа Байдена о выборных правах.

Политик отметил, что Байден заявил о 150 миллионах проголосовавших на выборах. По его словам, глава Белого дома основывался на факте, что у них было по 75 миллионов голосов.

«Это на 6 миллионов меньше, чем они сказали, будто он получил. И что получается? Они уступили 6 миллионов голосов?» — заявил он.

Ранее Байден заявил, что прошедшие выборы президента США подверглись тщательному анализу и не вызывают сомнений в честности, а утверждения об обратном — это большая ложь. Он посоветовал Трампу не пытаться разрушить страну ложными обвинениями, а еще раз попробовать себя в избирательной кампании.

Трамп в начале июня заявил, что Байден толкает в пропасть энергетический сектор США. По его словам, США лишатся своей энергонезависимости.