Диетолог назвал опасные в жаркую погоду продукты

Москва, 14 июля. Россиянам в жаркую погоду следует избегать продуктов, которые приводят к обезвоживанию, рассказала диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

К таким продуктам относятся сладости, кофе, соленые и копченые продукты, перечислила врач в беседе с РИА Новости. Также стоит опасаться быстропортящихся блюд. Например, в кремовых пирожных быстро размножаются болезнетворные бактерии.

«Они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций», — пояснила специалист.

Россиянам недавно напомнили об опасности курения в жарких помещениях или на улице в зной. В такую погоду табак усиливает свое токсическое воздействие на курильщика.