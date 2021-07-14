Пассажир устроил дебош на борту летевшего в Магадан самолета

Магадан, 14 июля. Сотрудники транспортной полиции задержали в Магадане 35-летнего мужчину, устроившего дебош на борту летевшего из Эвенска самолета.

Нетрезвый пассажир ругался с попутчиками, порывался покинуть свое место во время снижения и создавал угрозу безопасности. На замечания бортпроводников и командира воздушного судна дебошир не реагировал. В аэропорту Магадана мужчину встретили сотрудники правоохранительных органов. Его отвели в дежурную часть.

«По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство», — заявили в управлении на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

На пассажира уже составили протокол об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели пассажира самолета. Смерть наступила на борту лайнера, который должен был вылететь из Магадана в Новосибирск.