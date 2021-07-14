«Вот же хитрый Зеля»: в Сети обсудили слова Зеленского об «СП-2»

Киев, 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» должен обсуждаться в рамках «нормандского формата». В Сети высмеяли слова политика.

Представитель Киева не устает говорить о том, что российский проект является для государства угрозой безопасности, но граждане так не считают. Об этом пишет Regnum.

«Не забудьте и газовую директиву Евросоюза обсудить в «нормандском формате». Как это ее приняли, а с Зелей не посоветовались? Да чего уж мелочиться, заодно и обстановку на Гаити включите в повестку. Там уж точно без участия Украины проблему никак не разрешить», — издевается Валерий М.

Андрей С. не понимает, как Зеленский связан с «СП-2». Этот вопрос не касается Киева, его должны решать Россия и Германия.

«Он что, совсем дурак, что ли? «Нормандский формат» — это про Донбасс, про мирное урегулирование военного конфликта. Труба-то тут вообще не при чем?» — удивляется Борис В.

Дмитрий С. решил перевести речь президента на более понятный язык. Газопровод опасен для Украины только тем, что она будет терять около 2 миллиардов долларов в год.

«Вот же хитрый Зеля: транзит газа от «агрессора» ему внезапно оказался позарез нужен. Вот вам и братский народец», — указывает Андрей П.

Ранее в Сети раскритиковали Зеленского, который заявил, что русский язык не является собственностью России.