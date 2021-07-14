Британцы создали петицию на переигровку финала Евро-2020

Лондон, 14 июля. Более 100 тыс. англичан подписали петицию, призывая к повторению финального матча чемпионата Европы 2020 года.

Национальная команда Англии проиграла Италии. Защитник Люк Шоу открыл счет уже на второй минуте, но во втором тайме подопечные тренера Роберто Манчини забили ответный гол. Основное и дополнительное время завершились ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались итальянцы. Об этом сообщает издание Mirror.

Главный тренер сборной Англии после матча не критиковал голландского арбитра Бьорна Кейперса, но, похоже, многие болельщики думали иначе. На портале change.org была открыта петиция о переигровке матча. Кампанию начали на том основании, что игра, по мнению британцев, не была честной.

На странице указано, что итальянцы на протяжении всей встречи совершали точки и удары, которые должны были наказываться красными карточками. Фанаты считают, что в новом матче должен быть непредвзятый рефери, с которым у Англии будет больше шансов на победу. За два дня петиция собрала около 124 тыс. болельщиков.

Ранее психолог, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева объяснила безумие британских болельщиков Евро-2020.