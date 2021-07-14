Племянницы принцессы Дианы жалеют, что не провели с ней больше времени

Лондон, 14 июля. Племянницы принцессы Дианы леди Амелия и Элиза Спенсер рассказали о своих воспоминаниях о покойной тете.

Младший брат Леди Ди, Чарльз Спенсер, переехал вместе с близняшками из Лондона в Южную Африку. Об этом сообщает Fox News.

«К сожалению, мы были очень молоды, когда она умерла, нам было всего пять лет. Конечно, мне бы очень хотелось проводить с ней больше времени. У меня есть о ней особые воспоминания. Не могу объяснить почему, но они очень четко засели у меня в голове», — отметила Элиза.

Сестры выросли в ЮАР, но прожили в Великобритании немало лет после расставания родителей. Чарльз Спенсер и их мать Виктория Эйткен, которая была фотомоделью, были женаты с 1989 по 1997 год. Близняшки продолжили путь своей матери, и подписали контракт с Storm Management.

«Мы всегда знали ее просто как нашу тетю. Выросшая в Южной Африке, я действительно очень мало представляла себе, насколько она значима в мире, пока не стала намного старше. Она всегда старалась общаться с нами, когда мы были детьми, и обладала талантом читать детские сердца», — добавила Элиза.

Напомним, принцесса Уэльская скончалась в 1997 году от травм, полученных в автокатастрофе в Париже. Ей было 36 лет.

Ранее королевский биограф Сара Брэдфорд заметила, что Диана за спиной называла Виндзоров «немцами», объясняя это тем, что они являются взлетевшими иностранными князьями.