Энтони Блинкен призвал к доверительным отношениям в сфере кибербезопасности

Вашингтон, 14 июля. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о необходимости выстраивания практических мер доверия в киберпространстве.

По словам Блинкена, в таком случае можно будет понимать, к кому обращаться в случае проблем. Он также заявил о важности «сокращения рисков нацбезопасности», которые идут от кибердеятельности. Об этом госсекретарь США заявил на конференции в Вашингтоне.

«Это то, с чем придется иметь дело дипломатии. Это защита наших граждан, сетей, предотвращение конфликтов и выработка стандартов ответственного поведения в киберсфере», — сказал Блинкен.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что вопрос кибербезопасности является главным «раздражителем» в российско-американских отношениях. Москва готова развивать диалог с Вашингтоном в этой сфере, передает RT.

Ранее глава Белого дома Джо Байден раскрыл возможную дату встречи специалистов России и США по кибербезопасности. Как отметил американский лидер, переговоры могут пройти в пятницу, 16 июля. Он также сообщил, что Россия и США сформировали совместный комитет по кибербезопасности.