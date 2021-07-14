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В Сети появился новый ролик с Дэдпулом и Коргом

  /   Обновлено: 14 июля 2021 08:03
Шоу-бизнес
В Сети появился новый ролик с Дэдпулом и Коргом
Кадр из фильма «Дэдпул»

Лос-Анджелес, 14 июля. Актер Райан Рейнольдс выложил на своем YouTube-канале видео, где он в образе супергероя Дэдпула находится в кадре вместе с персонажем Коргом, появлявшимся в фильме «Тор: Рагнарек».

После того как компания 20th Century Studios была выкуплена медиагигантом Disney, права на антигероя комиксов перешли к подразделению Marvel Studios. Благодаря этому Дэдпул официально появится в кинематографической вселенной Marvel. Фанаты ожидают съемки триквела. Они подтверждены, но пока относительно этого проекта нет никакой конкретики, что позволило Рейнольдсу участвовать в других проектах. Одним из таковых стал фильм «Главный герой».

В нем повествуется о протагонисте по имени Гай, являющимся неигровым персонажем, который осознал, что мир вокруг него — это лишь видеоигра. Еще одним из ключевых героев киноленты стал издатель Антуан. Его на экранах воплотил актер Тайка Вайтити. Он же является режиссером триквела «Тора», и там же он сыграл воина Корга, который подружился с богом грома. Таким образом, и Рейнольдс, и Вайтити имеют свои роли в киновселенной Marvel, что и стало поводом для создания нового ролика.

«Два члена кинематографической вселенной YouTube отреагировали на предстоящий фильм «Главный герой» участием Райана Рейнольдса и Тайки Вайтити. «Главный герой», в кинотеатрах, и уж точно не в потоковом сервисе, будет представлен 13 августа», — подписал актер выложенное видео.

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. проигнорировала просьбы фанатов снять продолжение «Лиги справедливости», поэтому поклонники вселенной DC решили заняться сиквелом самостоятельно.

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