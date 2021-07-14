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«Там, где стоит Киев, была Русь»: украинцы обсудили статью Путина
Общество
«Там, где стоит Киев, была Русь»: украинцы обсудили статью Путина
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июля. Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В Сети высказали свое мнение относительно публикации главы государства.

Украинский политолог Александр Лазарев отметил, что украинский, русский и белорусский народы вышли из Киевской Руси. В схожем ключе высказались и его сограждане. Об этом пишет Regnum.

«Скоро мы в Украине вернемся к быту Киевской Руси. Готовить будем на кострах и стирать в реке. О чем речь? XXI век…» — отметил Nefkalin.

Луша Л. отмечает, что Киевской Русью руководили князья из Новгорода. Не было отдельных народов.

«Самое главное слово Русь, а не слово Киевская. Там где стоит Киев, была Русь, а не Украина, и хватит быть дурнями. Русские князья пришли править этими территориями, а не украинские!» — написала Нина Л.

Марина П. считает, что президент России написал слишком сложный материал. Украинцы будут осознавать его смысл целый год.

«Не было украинцев в Киевской Руси. Не было. Были русские люди. И языка не было, и нации украинец не было. Но с упорством и упоротостью мы доказываем, что мы не русские», — пишет Елена Е.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на серьезное отношение со стороны Украины.

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