Киев, 14 июля. В Киеве на майдане произошла стычка, в ходе которой националист напал на компанию жителей Херсона, фотографировавшихся с флагом России. В Сети оценили эту ситуацию.

Агрессивный активист запрещенной в РФ организации «Национальный корпус» кричал согражданам, что из-за триколора закопает их в земле, после чего отнял флаг. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Будете кидаться на русский флаг, заставят целовать радужный», — отметил Micel.

Пользователь под ником Вышиватник вспомнил отставку главы МВД Украины Арсена Авакова. Он считает, что это не пьяная выходка, поскольку всегда, когда радикалы избивали и оскорбляли несогласных с политикой людей, полиция не вмешивалась.

«Ждать, пока такие «вежливые ребята» поднимут этот флаг над Киевом, я не собираюсь», — Какие проблемы? Велком в блиндаж под Донецком. Или сразу в схрон в окрестностях Львова. Потому что, флаг-то поднимут по-любому. Вопрос времени», — отметил Лаврентий Палыч.

Один из пользователей уверен, что рано или поздно над зданием украинского парламента будет висеть флаг России. В таком случае ведущий Андрей Цаплиенко, который в своем комментарии согласился с агрессивным националистом, будет первым класть цветы к ногам русских солдат.

««Не люблю радикалов, но жалею, что не был вчера рядом с ним», — вопрос в другом: почему Цаплиенко и тот «патриот» на гражданке кукарекают, ведь у них там типа что-то оккупировали и аннексировали. Когда на мою страну напал враг, в Москве только прадед находился, служил в ПВО», — резюмировал Нафанаил Пантелеймонович.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что статья Путина о единстве народов вызвала на Украине эффект «информационной бомбы».