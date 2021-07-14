Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 08:37
08:36
Шоу-бизнес
Дочь Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако
08:35
Общество
Новосибирскую психбольницу перепрофилировали под ковидный госпиталь
08:34
Происшествия
Водитель спортивного мотоцикла попал под грузовик и погиб в Новосибирске
08:32
Происшествия
Локальный режим ЧС введен в Геленджике после взрыва в гостинице
08:31
Политика
МИД России объяснил контакты Москвы с «Талибаном»
08:27
Политика
Депутат Рады Илья Кива допустил отставку Зеленского после ухода Авакова
08:20
Происшествия
Число жертв при обрушении гостиницы в Китае достигло 17 человек
08:19
Политика
Трамп ответил на слова Байдена о честности выборов в США
08:18
Общество
Диетолог назвал опасные в жаркую погоду продукты
08:17
Происшествия
Пассажир устроил дебош на борту летевшего в Магадан самолета
Все новости

В Сети раскритиковали националиста, напавшего на майдане на людей с триколором
Происшествия
В Сети раскритиковали националиста, напавшего на майдане на людей с триколором
pixabay.com  /  IGORN

Киев, 14 июля. В Киеве на майдане произошла стычка, в ходе которой националист напал на компанию жителей Херсона, фотографировавшихся с флагом России. В Сети оценили эту ситуацию.

Агрессивный активист запрещенной в РФ организации «Национальный корпус» кричал согражданам, что из-за триколора закопает их в земле, после чего отнял флаг. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Будете кидаться на русский флаг, заставят целовать радужный», — отметил Micel.

Пользователь под ником Вышиватник вспомнил отставку главы МВД Украины Арсена Авакова. Он считает, что это не пьяная выходка, поскольку всегда, когда радикалы избивали и оскорбляли несогласных с политикой людей, полиция не вмешивалась.

«Ждать, пока такие «вежливые ребята» поднимут этот флаг над Киевом, я не собираюсь», — Какие проблемы? Велком в блиндаж под Донецком. Или сразу в схрон в окрестностях Львова. Потому что, флаг-то поднимут по-любому. Вопрос времени», — отметил Лаврентий Палыч.

Один из пользователей уверен, что рано или поздно над зданием украинского парламента будет висеть флаг России. В таком случае ведущий Андрей Цаплиенко, который в своем комментарии согласился с агрессивным националистом, будет первым класть цветы к ногам русских солдат.

««Не люблю радикалов, но жалею, что не был вчера рядом с ним», — вопрос в другом: почему Цаплиенко и тот «патриот» на гражданке кукарекают, ведь у них там типа что-то оккупировали и аннексировали. Когда на мою страну напал враг, в Москве только прадед находился, служил в ПВО», — резюмировал Нафанаил Пантелеймонович.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что статья Путина о единстве народов вызвала на Украине эффект «информационной бомбы».

Вернуться назад

украина нападение майдан флаг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru