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Вакцинация подростков в России начнется до 20 сентября. События дня
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Вакцинация подростков в России начнется до 20 сентября. События дня
pskovgorod.ru  /  Город Псков

 

Путин заявил о невозможности обсуждения СП-2 в «нормандском формате»

Президент России заявил о невозможности обсуждать коммерческие проекты в рамках «нормандского формата». Так Владимир Путин ответил на требование украинского коллеги поднять на уровне четверки вопрос о трубопроводе «Северный поток — 2». Российский лидер напомнил, что ключевой темой этой сугубо политической площадки остается ситуация на юго-востоке Украины. Президент подчеркнул, что Москва намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины. И, по словам Путина, этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или «Северного потока — 2». Ранее на встрече в Берлине канцлер Ангела Меркель отказала Владимиру Зеленскому в обсуждении темы строительства российского газопровода в «нормандском формате».

Еще пять стран подключились к санкциям ЕС против Белоруссии

Вакцинация подростков в России начнется до 20 сентября. События дня
pixabay.com  / 

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Евросоюз 25 июня ввел новые ограничения против Минска за якобы грубые нарушения прав человека, «агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов». Согласно формулировке Брюсселя, суровые меры также связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что республика выдержит западные санкции.

Вакцинация подростков в России начнется до 20 сентября

Вакцинация подростков в России начнется до 20 сентября. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале вакцинации подростков от коронавируса до 20 сентября и отметил, что для этого делается все возможное. По словам специалиста, в Москве уже с 5 июля в двух детских больницах ведется исследование вакцины «Спутник V» для тинейджеров. В испытаниях участвуют сто детей в возрасте 12–17 лет. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 ребенок. Ученый подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, а потому их необходимо защитить от опасного ковида.

Скончался экс-супруг Пугачевой Александр Стефанович

Вакцинация подростков в России начнется до 20 сентября. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Бывший супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер от последствий коронавируса. Последнее время 76-летний режиссер находился в реанимации с обширным поражением легких. В больницу он попал 5 июля. Изначально Стефанович пытался лечиться дома, но его состояние ухудшилось, после чего родным пришлось вызвать медиков. Заслуженный деятель искусств России Александр Стефанович был автором более 70 киносценариев. Он также проявил себя как успешный кинорежиссер, писатель, актер и фотохудожник.

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