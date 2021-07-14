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Белла Хадид отдыхает в Каннах со своим новым возлюбленным

  /   Обновлено: 14 июля 2021 07:56
Шоу-бизнес
Белла Хадид отдыхает в Каннах со своим новым возлюбленным
instagram.com  /  @bellahadid

Канны, 14 июля. Супермодель Беллу Хадид засняли за поцелуями со своим новым возлюбленным арт-директором Марком Калманом. Пара отдыхала в Каннах.

Белла Хадид прибыла в Канны для участия в кинофестивале. На одном из вечеров она блистала на ковровой дорожке в элегантном черном платье с большим декольте. На шее у супермодели красовалось необычное золотое украшение в виде бронхов, которое прикрывало ее грудь.

В перерывах между выходами в свет Хадид отдыхает у моря в компании возлюбленного. Папарацци засняли звезду в объятиях нового бойфренда. Страстный поцелуй пары также попал на камеру. Помимо этого влюбленные занимаются активным отдыхом ныряют со скалы и яхты.

На Лазурном берегу Белла демонстрирует свою идеальную фигуру. Для пляжных образов модель выбирала черное бикини с ярким парео вместо топа.

Новоиспеченный избранник Хадид человек непубличный, о нем известно немного. Марк Калман арт-директор, который работает со многими мировыми звездами. Он создает обложки для альбомов крупнейших лейблов, а также занимается рекламными кампаниями именитых домов моды.

Долгое время Белла скрывала имя своего нового бойфренда. Фанаты звезды пытались определить, с кем встречается супермодель. Недавно звезда опубликовала фото с Марком, подписав: «Лучшее время в моей жизни. Здоровая, любимая и с работой».

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хадид марк калман белла
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