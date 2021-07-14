Упавший с фуры контейнер перегородил кольцевую развязку в столице Сахалина

Южно-Сахалинск, 14 июля. Автомобилисты встали в пробку на кольцевой развязке по проспекту Мира из-за аварии с участием грузовика с контейнером.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел утром 14 июля. Многотонный контейнер не удержался на длинномере и рухнул на проезжую часть, перегородив полосу движения.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ДПС устанавливают причины произошедшего.

Ранее авария с участием семи автомобилей произошла на 41-м километре МКАД. Информация о пострадавших не поступала.