Пуск «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура перенесен

Москва, 14 июля. Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур отложен по меньшей мере на неделю.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что запуск спутников OneWeb намечается на 5 августа. Роскосмос позже подтвердил, что старт запланирован на начало августа.

Собеседник агентства сообщил, что запуск спутника OneWeb отложен минимум на неделю из-за проблем. Они возникли на стадии производства.

Другой источник сообщил РИА новости, что старт перенесен на 13 августа. Дата зависит от того, как быстро будут решены проблемы.

Другой представитель отрасли рассказал, что запуск был отложен минимум на неделю из-за проблем, однако этого не случилось. Он подтвердил сдвиг старта по меньшей мере на неделю.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту британские спутники OneWeb. Об этом сообщала пресс-служба Роскосмоса.