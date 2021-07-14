Киев, 14 июля. Бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью признался, что правительство обмануло свой народ перед референдумом о независимости в 1991 году. В Сети обсудили речь политика.

Экс-глава государства добавил, что Украина очень пострадала. Раньше она получала газ и нефть дешевле, чем воду и чай, а затем Москва стала реализовывать ресурсы по мировой стоимости. В результате Киев столкнулся с гиперинфляцией, которую не видела ни одна республика в СССР. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Сейчас анафеме предадут. За правду», — отметил glotov.

Один из пользователей отметил, что это и так все знали. По его мнению, все республики, если не считать Белоруссию, были дотационными. Особенно это касается Грузии и стран Прибалтики. Украина могла быть самодостаточной, но она этого сама не хотела, поскольку ее кормили.

«Тоже мне новости, завтра еще скажут что Бандера — нацистский коллаборант на ставке Абвера, завербованный еще будучи гражданином Польши, и что, он, представьте себе, был преступником и убивал людей», — подчеркнул Him.

Ранее президент России Владимир Путин назвал право выхода республик СССР самой опасной миной замедленного действия.