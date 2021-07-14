«Мы — один народ»: россияне обсудили статью Путина

Киев, 14 июля. Президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. В соцсетях обсудили труды лидера государства.

Россияне положительно отнеслись к опубликованному материалу. Они согласны с тем утверждением, что жители РФ и Украины являются единым народом. Об этом сообщает Regnum.

«Знаете, вот я не перестаю удивляться Путину. Сколько этот гном Зеленский гонит на Россию, но Путин все равно с добрыми помыслами про них говорит. Старательно обходит все острые углы», — отмечает Егор К.

Лилия Ч. назвала статью хорошей. Она хочет, чтобы государства восстановили свои отношения, поскольку им выгодно иметь крепкие связи. Украинцы и русские — один народ. Россия, Белоруссия и Украина, согласившиеся стать независимыми странами, словно братья. У каждого своя жизнь, но родственная связь осталась.

«Писать можно сколько угодно, но воссоединение Украины и России нужно осуществлять уже сейчас. Другого выхода нет и не может быть», — поделился своим мнением Владислав Г.

Евгений С. сравнил президента с государственным деятелем Владимиром Лениным. Уже скоро в школах начнут преподавать его трубы.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что думал о написании статьи об Украине в течение нескольких месяцев.