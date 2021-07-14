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«Мы — один народ»: россияне обсудили статью Путина
Политика
«Мы — один народ»: россияне обсудили статью Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 июля. Президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. В соцсетях обсудили труды лидера государства.

Россияне положительно отнеслись к опубликованному материалу. Они согласны с тем утверждением, что жители РФ и Украины являются единым народом. Об этом сообщает Regnum.

«Знаете, вот я не перестаю удивляться Путину. Сколько этот гном Зеленский гонит на Россию, но Путин все равно с добрыми помыслами про них говорит. Старательно обходит все острые углы», отмечает Егор К.

Лилия Ч. назвала статью хорошей. Она хочет, чтобы государства восстановили свои отношения, поскольку им выгодно иметь крепкие связи. Украинцы и русские один народ. Россия, Белоруссия и Украина, согласившиеся стать независимыми странами, словно братья. У каждого своя жизнь, но родственная связь осталась.

«Писать можно сколько угодно, но воссоединение Украины и России нужно осуществлять уже сейчас. Другого выхода нет и не может быть», поделился своим мнением Владислав Г.

Евгений С. сравнил президента с государственным деятелем Владимиром Лениным. Уже скоро в школах начнут преподавать его трубы.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что думал о написании статьи об Украине в течение нескольких месяцев.

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украина путин соцсети статья
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