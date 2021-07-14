Семьи с детьми школьного возраста начнут получать выплату c 16 августа

Москва, 14 июля. Семьи с детьми-школьниками начнут с 16 августа получать единовременные выплаты. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба министерства.

Семьи начнут получать средства, чтобы еще оставалось время на подготовку детей к школе. Начало перечислений запланировано на 16 августа. Большинство семей получат деньги именно в этот день, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министерство пояснило, что с 15 июля родители имеют возможность направлять свои заявления в Пенсионный фонд. Отмечается, что многие получили предзаполненные заявления в личных кабинетах на «Госуслугах», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что больше 20 тысяч школьников из многодетных семей на Ямале получат финансовые средства для подготовки к предстоящему учебному году. Каждому ученику выделят по 3921 рублю.