Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков в России

Москва, 14 июля. Вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас в российской столицы проводятся исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Для участия в нем выбрали 100 россиян из данной возрастной группы. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

Гинцбург в беседе с РИА Новости заявил, что у двух детей была температура 37 градусов. По его словам, это нормальная реакция на вакцину.

«Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — заявил он.

Он отметил, что за последнее время возросло число детей с более тяжелым, чем ранее, течением заболевания. Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.

Ранее Гинцбург посоветовал привиться переболевшим COVID-19 в легкой форме. По его словам, выздоровление от коронавируса не гарантирует защиту от повторного заражения.