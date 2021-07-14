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«Что за шизофрения»: украинцы осудили Зеленского за заявление о русском языке
Общество
«Что за шизофрения»: украинцы осудили Зеленского за заявление о русском языке
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что русский язык не является собственностью России. Его сограждане с ним категорично несогласны.

Глава государства считает, что в возникшем языковом вопросе виновата Российская Федерация. Об этом пишет Regnum.

«Поэтому в Украине закрывают русские школы и запрещают говорить на нем? Президент и страна неадекватные», написал Stas1.

Дмитрий Н. предложил обратить внимание на страны Прибалтики. Он уверен, что там подобные события происходили еще в 90-е годы.

«У нас полстраны по-русски говорит, так. Почему нельзя сделать русский вторым государственным? В Финляндии, где 6% населения шведы, шведский язык является одним из государственных. Нет… у нас же всех ломают через колено», написал Константин П.

Один из пользователей считает, что Зеленскому нужно доказать свои слова и сделать русский язык вторым государственным, а может и первым. Тогда его заявления действительно будут подтверждены делом.

«Русский язык не является собственностью России, но мы его запрещаем потому, что это язык «оккупанта». Что… происходит?! Что это за шизофрения?» не понимает Иван.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на комментарий Зеленского по поводу статьи президента России Владимира Путина.

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украина зеленский русский язык
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