«Что за шизофрения»: украинцы осудили Зеленского за заявление о русском языке

Киев, 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что русский язык не является собственностью России. Его сограждане с ним категорично несогласны.

Глава государства считает, что в возникшем языковом вопросе виновата Российская Федерация. Об этом пишет Regnum.

«Поэтому в Украине закрывают русские школы и запрещают говорить на нем? Президент и страна — неадекватные», — написал Stas1.

Дмитрий Н. предложил обратить внимание на страны Прибалтики. Он уверен, что там подобные события происходили еще в 90-е годы.

«У нас полстраны по-русски говорит, так. Почему нельзя сделать русский вторым государственным? В Финляндии, где 6% населения — шведы, шведский язык является одним из государственных. Нет… у нас же всех ломают через колено», — написал Константин П.

Один из пользователей считает, что Зеленскому нужно доказать свои слова и сделать русский язык вторым государственным, а может и первым. Тогда его заявления действительно будут подтверждены делом.

«Русский язык не является собственностью России, но мы его запрещаем потому, что это язык «оккупанта». Что… происходит?! Что это за шизофрения?» — не понимает Иван.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на комментарий Зеленского по поводу статьи президента России Владимира Путина.