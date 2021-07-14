Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 08:36
08:36
Шоу-бизнес
Дочь Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако
08:35
Общество
Новосибирскую психбольницу перепрофилировали под ковидный госпиталь
08:34
Происшествия
Водитель спортивного мотоцикла попал под грузовик и погиб в Новосибирске
08:32
Происшествия
Локальный режим ЧС введен в Геленджике после взрыва в гостинице
08:31
Политика
МИД России объяснил контакты Москвы с «Талибаном»
08:27
Политика
Депутат Рады Илья Кива допустил отставку Зеленского после ухода Авакова
08:20
Происшествия
Число жертв при обрушении гостиницы в Китае достигло 17 человек
08:19
Политика
Трамп ответил на слова Байдена о честности выборов в США
08:18
Общество
Диетолог назвал опасные в жаркую погоду продукты
08:17
Происшествия
Пассажир устроил дебош на борту летевшего в Магадан самолета
Все новости

Садовод рассказал, почему регулярный полив ухудшает вкус овощей
Общество
Садовод рассказал, почему регулярный полив ухудшает вкус овощей
pixabay.com  /  matthiasboeckel

Москва, 14 июля. Овощи нужно подвергать «стрессу», чтобы сделать вкус ярче и разнообразнее, рассказал эксперт по садоводству Джеймс Вонг в беседе с The Guardian.

Для этого нужно иногда делать паузы в графике полива. Особенно это касается помидоров, которые от большого количества жидкости буквально разбавляются водой, становятся водянистыми, передает «МК».

Растения, которые порой испытывают стресс, становятся более устойчивы к болезням и вредителям, потому что это может активировать и концентрировать их защитные соединения, сделать корневую систему более мощной. Это позволяет получить доступ к большему количеству питательных веществ, быть более способными противостоять ветрам и иметь большую устойчивость к засухе.

Также врачи недавно напомнили, почему необходимо включать в рацион продукты с крахмалом. Крахмал состоит из глюкозы, необходимой организму, а кроме того, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вернуться назад

овощи сад огород
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru