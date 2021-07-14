Садовод рассказал, почему регулярный полив ухудшает вкус овощей

Москва, 14 июля. Овощи нужно подвергать «стрессу», чтобы сделать вкус ярче и разнообразнее, рассказал эксперт по садоводству Джеймс Вонг в беседе с The Guardian.

Для этого нужно иногда делать паузы в графике полива. Особенно это касается помидоров, которые от большого количества жидкости буквально разбавляются водой, становятся водянистыми, передает «МК».

Растения, которые порой испытывают стресс, становятся более устойчивы к болезням и вредителям, потому что это может активировать и концентрировать их защитные соединения, сделать корневую систему более мощной. Это позволяет получить доступ к большему количеству питательных веществ, быть более способными противостоять ветрам и иметь большую устойчивость к засухе.

Также врачи недавно напомнили, почему необходимо включать в рацион продукты с крахмалом. Крахмал состоит из глюкозы, необходимой организму, а кроме того, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.