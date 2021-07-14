Пожарные потушили лесные пожары на площади более 23 тысяч га в регионах России

Москва, 14 июля. Пожарные за сутки в российских регионах потушили лесные пожары на площади 23 464 га. Возгорания ликвидируются на площади 794 317 га, большинство из которых в Якутии.

Всего за день было потушено 116 лесных пожаров. Активное тушение огня продолжалось в 315 лесных пожарах на территории России по состоянию на 00:00 по московскому времени 14 июля. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На территории Якутии выявлено 150 пожаров на землях лесного фонда, 11 пожаров в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар в Хангаласском районе. Еще восемь пожаров активны на Чукотке, пять — на Камчатке, 20 — в Иркутской области и прочее.

Спасатели потушили все природные пожары в Челябинской области. В регионе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах на площади 14 тысяч гектаров.