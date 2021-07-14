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Зеленский заявил об отсутствии претензий у Авакова после отставки
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Политика
Зеленский заявил об отсутствии претензий у Авакова после отставки
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 июля. Глава МВД Украины Арсен Аваков покинул свой пост, не высказывая претензий.

Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл подробности отставки Авакова 13 июля. Об этом говорится на сайте «Бабель».

«Президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий», говорится в материале.

В Верховной раде рассказали, кто может занять пост Авакова. Кандидатом стал глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает RT.

Информация об отставке главы украинского МВД Арсена Авакова может свидетельствовать о скором уходе президента Украины Владимира Зеленского. Арсен Аваков обладает «звериным чутьем». Такое мнение выразил директор института новейших государств Алексей Мартынов.

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