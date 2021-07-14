«Дай другим похапать»: в Сети обсудили отставку Авакова

Киев, 14 июля. Министр внутренних дел Арсен Аваков покинул занимаемую должность. В Сети оценили это событие и высказали предположения относительно причин такого решения.

Об отставке главы МВД стало известно из официального аккаунта ведомства в Telegram. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Крысы бегут с корабля!» — написал пользователь под ником Океан.

Panalgin не ожидал такого поворота событий. Ему интересно, кто теперь будет выделять деньги нацкорпусу? Аваков с его националистами, казалось, был непотопляемым. Из всей Украины он больше остальных сделал для того, чтобы страна повернула в этом направлении.

«Умираю от любопытства: кто ему приказал — Меркель или Байден? Похоже — Меркель. Пианист привез от нее кавказскому бандюгану черную метку», — отметил mr.gorlen.

Грэгг уверен, что экс-глава МВД поможет вернуть России ее законную территорию. Он станет новым президентом уже другой Украины.

«Похапал? Дай другим похапать! Тогда не тронут», — подчеркнул Альфонс.

Ранее директор института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что после Авакова свой пост может покинуть и президент Украины Владимир Зеленский.