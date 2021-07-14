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«Дай другим похапать»: в Сети обсудили отставку Авакова
Политика
«Дай другим похапать»: в Сети обсудили отставку Авакова
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июля. Министр внутренних дел Арсен Аваков покинул занимаемую должность. В Сети оценили это событие и высказали предположения относительно причин такого решения.

Об отставке главы МВД стало известно из официального аккаунта ведомства в Telegram. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Крысы бегут с корабля!» написал пользователь под ником Океан.

Panalgin не ожидал такого поворота событий. Ему интересно, кто теперь будет выделять деньги нацкорпусу? Аваков с его националистами, казалось, был непотопляемым. Из всей Украины он больше остальных сделал для того, чтобы страна повернула в этом направлении.

«Умираю от любопытства: кто ему приказал Меркель или Байден? Похоже Меркель. Пианист привез от нее кавказскому бандюгану черную метку», отметил mr.gorlen.

Грэгг уверен, что экс-глава МВД поможет вернуть России ее законную территорию. Он станет новым президентом уже другой Украины.

«Похапал? Дай другим похапать! Тогда не тронут», подчеркнул Альфонс.

Ранее директор института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что после Авакова свой пост может покинуть и президент Украины Владимир Зеленский.

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Арсен Аваков украина мвд украины
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