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Байден в речи о президентских выборах сослался на разговор с Путиным
Политика
Байден в речи о президентских выборах сослался на разговор с Путиным
Prt Scr kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 14 июля. Американский лидер Джо Байден призвал защищать выборы от внешних и внутренних угроз.

Глава Белого дома вспомнил беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в Филадельфии на выступлении по теме избирательных прав.

«Защищать выборы нужно не только от угроз снаружи, о чем я говорил с Путиным, но и от угрозы внутри», сказал Байден.

При этом НАТО и Евросоюз выражали обеспокоенность по поводу ситуации в Вашингтоне после штурма Капитолия. Байден отметил, что никогда не видел такого.

Ранее консервативная группа подготовила план возвращения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства до выборов в 2024 году. План консерваторов назвали Trump card, с английского языка можно перевести как «карта Трампа» или «козырная карта». Согласно плану, сначала Республиканская партия должна восстановить контроль над Палатой представителей в 2022 году.

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выборы путин байден
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