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Спасатели возобновили поиски тел в районе крушения Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 14 июля 2021 07:30
Происшествия
Спасатели возобновили поиски тел в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 14 июля. МЧС продолжили поиски на месте крушения самолета Ан-26 в 15:50 по местному времени на Камчатке.

Три группы спасателей приступили к поискам, среди них есть водолазы. Службы планируют провести водолазные спуски и обследовать прибрежную полосу в районе реки Анадырка. За прошлые сутки обследовали 14 км прибрежной полосы.

Ранее останки погибших при авиакатастрофе с самолетом Ан-26 на Камчатке отправили на ДНК-экспертизу в российскую столицу. Принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие» пассажирский самолет Ан-26 потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Спасатели обнаружили два черных ящика на месте ЧП.

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крушение поиски ан-26
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