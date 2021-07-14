Более 80 человек с начала лета утонули в водоемах Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 июля. Согласно статистике, с начала лета в водоемах Петербурга и Ленинградской области утонуло 82 человека, среди которых и дети.

Аномальная жара в регионе может вывести его в лидеры антирейтинга по числу утонувших. В МЧС отмечают, что 95% происшествий возникает в состоянии алкогольного опьянения.

По словам начальника поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрия Данчука, даже слабоалкогольные напитки на жаре дают сильный опьяняющий эффект, из-за которого человек не может трезво оценить обстановку и может утонуть буквально за две минуту. Спасатели вытащили живыми из воды более 200 человек.

Врач назвала опасные последствия купания в фонтане. Отмечается, что фонтаны созданы не для того, чтобы в их купаться, так это может привести к заражению кишечными, передающимися половым путем, бактериальными заболеваниями.