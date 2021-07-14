Бывшего сотрудника СКР осудили на четыре года за взятку в Забайкалье

Чита, 14 июля. Бывший заместитель руководителя Шилкинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Забайкальскому краю признан виновным в получении взятки от фигуранта уголовного дела.

Следователь получил от обвиняемого 150 тысяч рублей за изъятие протоколов с показаниями свидетеля и фигуранта уголовного дела. В документах изобличались другие участники преступлений, сообщает ZabNews.

Приговор бывшему следователю вынесен Железнодорожным судом Читы 12 июля. Мужчина приговорен к четырем годам и двум месяцам заключения. Кроме того, осужденный лишен звания «капитан юстиции», ему запрещено занимать должность на государственной службе в течение трех лет.

Ранее в Москве за получение взятки в размере 500 тыс. рублей задержали главного госинспектора отдела Центральной таможни. По версии следствия, обвиняемый содействовал в решении вопросов директору фирмы.