Спасатели подняли из ущелья тело погибшего туриста в горах Алтая

Горно-Алтайск, 14 июля. Мужчина упал в ущелье во время туристического похода на вершину хребта Актру. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Спасатели Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России на вертолете Ми-8 в 05:20 приступили к работе по эвакуации погибшего туриста в районе вершины Актру. Спустя час тело погибшего подняли из ущелья, а после доставили в Горно-Алтайск, сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел еще в субботу, 10 июля. Во время перехода туристической группы на одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру произошел камнепад, ставший причиной падения одного из туристов со склона. Тело нашли на глубине 700 метров.

Ранее сообщалось, что погибшим оказался заведующий лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.