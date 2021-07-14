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Ученые доказали, что алкоголь приводит к развитию рака
Общество
Ученые доказали, что алкоголь приводит к развитию рака
flickr.com  /  @Leo Reynolds

Париж, 14 июля. Примерно 740 тыс. человек в прошлом году скончались от раковых опухолей, которые развились из-за злоупотребления алкоголем, подавляющее большинство из них — мужчины.

В научном журнале Lancet Oncology один из авторов исследования, научный сотрудник французского Международного агентства по изучению рака Харриет Рамгэй сообщила, что в результате они пришли к выводу, что «употребление даже небольшого количества алкоголя заметно увеличивает частоту развития опухолей». Она предлагает бороться против алкоголя внесением «небольших изменений в общественную практику употребления спиртных напитков».

За последние десять лет эксперты ВОЗ и медики неоднократно указывали, что появляется все больше доказательств того, что даже незначительные порции алкоголя сильно повышают вероятность развития сразу нескольких форм злокачественных опухолей. Ухудшает этот процесс курение.

Рамгэй с коллегами пыталась выяснить, как сильно злоупотребление алкоголем усугубляет онкологическую обстановку на глобальном уровне. Согласно выводам ученых, около четырех процентов от общего числа смертей от рака (740 тыс. случаев гибели пациентов) были так или иначе спровоцированы злоупотреблением алкоголем. Чаще всего речь шла о трех видах опухолей: рак пищевода, печени и груди. Еще 75% случаев смерти пациентов пришлось на мужчин.

Авторы исследования подчеркивают, что они в очередной раз доказали, что даже малые дозы спиртного опасны для здоровья человека.

Ранее врач-психиатр и нарколог Сергей Полятыкин заявил, что безвредного алкоголя не существует, и это медицинский факт. Если говорить о развитии алкоголизма, то по данным ВОЗ, к этому может привести употребление 100 мл крепкого алкоголя четыре раза в месяц, 250 мл или 200 мл — два раза в месяц и 300 мл — один раз в месяц. В таком случае появляется риск развития зависимости. По словам психиатра, к самым опасным видам алкоголя относятся коктейли и пиво.

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ученые алкоголь рак онкология
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