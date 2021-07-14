Один человек скончался из-за беспорядков на Кубе

Гавана, 14 июля. Минимум один человек умер во время беспорядков на Кубе. Соответствующей информацией поделилось Кубинское агентство новостей.

Сообщается, что ранее судимый кубинец получил смертельные раны во время нападения на правоохранителей в гаванском районе Арройо-Наранхо. МВД выразило свои соболезнования в связи с гибелью мужчины.

Агентство отмечает, во время протестов правоохранители перехватили демонстрантов. Протестующие нападали на сотрудников полиции и мирных людей с ножами и камнями. В результате были повреждены линии электропередач и дома. Несколько человек, среди которых есть и полицейские, получили ранения.

Ранее RT писал, что бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро обсудил протесты на территории страны с ЦК партии. Члены ЦК подчеркнули реакцию народа на призыв «защищать революцию на улицах».