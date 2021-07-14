Девы будут веселиться, а Тельцам нужно сохранять спокойствие: гороскоп на 14 июля

Москва, 14 июля. Астрологический прогноз на 14 июля. Знаки, которым больше всего повезет в этот день.

Овны в этот день почувствуют дискомфорт, все захотят дать им совет и поставить на путь истинный. Астрологи советуют сохранять верность собственному пути.

Тельцам предстоит трудный день на работе. В конфликтных ситуациях сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Есть шанс вернуть упущенные возможности в личной жизни.

Для Близнецов 14 июля благоприятное время для создания уюта в доме. Взаимоотношения с любимым подтолкнут на новые подвиги. Однако стоит не переусердствовать, доходы, как и расходы, имеют тенденцию к росту.

Ракам стоит не воспринимать эмоции и процессы в теле как нечто такое, что от вас не зависит. Вы сможете управлять всем, если захотите.

У Львов велика вероятность изменения условий роботы и получения дополнительного заработка. Неприятные встречи могут открыться для вас в другом свете.

Вечер 14 июля для Дев будет хорош для веселья и активной физической нагрузки. Кроме этого, в этот день представителей знака подстерегают сюрпризы как в семье, так и в рабочем коллективе.

Особых финансовых проблем у Весов не ожидается, хотя могут появиться планы, для воплощения которых потребуется кругленькая сумма.

Скорпионам не стоит драматизировать ситуацию. Все зависит от вас, представители этого знака смогут выйти на более «продвинутый» уровень.

Стрельцы стремятся к преподавательской деятельности. В поездке будет возможность почерпнуть для своего бизнеса полезные знания.

У Козерогов есть шанс найти для себя что-то новое. В плане здоровья для представителей этого знака не лишним будет уделить время себе и сделать комплекс упражнений на растяжку.

Водолеев ждут новые впечатления, которые помогут лучше узнать себя. В еде выбирайте салаты и свежую зелень.

Рыбам следует не гнаться за одобрением общества. Люди, близкие по духу, поймут вас в любом случае. Восприятие всего как игры поможет вам в важных контактах.

Недавно астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются дети с природным интеллектом и сообразительностью.