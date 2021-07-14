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«Меня не волнует, доходят ли мои груди до пупка»: Джиллиан Андерсон отказалась от лифчика

  /   Обновлено: 14 июля 2021 06:22
Шоу-бизнес
«Меня не волнует, доходят ли мои груди до пупка»: Джиллиан Андерсон отказалась от лифчика
Global Look Press  /  AUG/face to face

Вашингтон, 14 июля. Голливудская актриса Джиллиан Андерсон объявила, что перестала носить бюстгальтеры, назвав нижнее белье «слишком неудобным».

«Я больше не ношу бюстгальтер. Я не могу носить бюстгальтер. Мне очень жаль, объяснила 52-летняя Андерсон в видео для Instagram Live. Меня не волнует, доходят ли мои груди до пупка. Я не ношу бюстгальтер, это чертовски неудобно».

Звезда сериала «Половое воспитание» получила хвалебные комментарии от других женщин, которые также с презрением отказались от бюстгальтера, особенно после того, как месяцы карантина дома сделали нижнее белье практически бесполезным, пишет Pagesix.

«Я никогда не ношу бюстгальтер и получаю много неприятных комментариев по этому поводу, поэтому знать, что Джиллиан Андерсон больше не носит бюстгальтер, является для меня самой приятной информацией!» написала одна из поклонниц.

Андерсон, получившая премию «Эмми» в 1997 году за «Секретные материалы», только что получила свою шестую номинацию за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Корона». В марте Джиллиан уже получила «Золотой глобус». Многие фанаты были удивлены, узнав, что Андерсон американка, ведь они были знакомы, в основном, с ее британскими проектами. Андерсон отточила свой британский акцент, живя в Лондоне в течение нескольких лет.

Ранее стало известно, что каст второго сезона популярного сериала «Великая» пополнился еще одной голливудской актрисой. К производству присоединилась Джиллиан Андерсон, которая исполнит роль матери императрицы Екатерины II. По сюжету она приезжает в Российскую империю, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в стране и поддержать дочь. Однако позже выясняется, что у нее совсем другие намерения. Актриса должна появиться в двух эпизодах сериала.

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