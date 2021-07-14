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Снижение заболеваемости COVID-19 в России прогнозируется в конце августа
Общество
Снижение заболеваемости COVID-19 в России прогнозируется в конце августа
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 июля. Фаза стабилизации заболеваемости COVID-19, которая наступает в России, будет длиться с середины июля до начала августа. Далее можно будет говорить о тенденции к снижению.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, активный рост заболеваемости начался в начале июня, и сейчас наступает фаза стабилизации. Затем, в конце августа, возможно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости.

Такое оптимистическое развитие событий возможно лишь при условии соблюдения населением профилактических мер и сознательного отношения к вакцинации, отметил специалист в интервью ТАСС.

Недавно врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Рамаз Кицбабашвили развеял самые распространенные мифы о вакцинации против коронавируса.

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россия вакцинация коронавирус
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