Снижение заболеваемости COVID-19 в России прогнозируется в конце августа

Москва, 14 июля. Фаза стабилизации заболеваемости COVID-19, которая наступает в России, будет длиться с середины июля до начала августа. Далее можно будет говорить о тенденции к снижению.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, активный рост заболеваемости начался в начале июня, и сейчас наступает фаза стабилизации. Затем, в конце августа, возможно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости.

Такое оптимистическое развитие событий возможно лишь при условии соблюдения населением профилактических мер и сознательного отношения к вакцинации, отметил специалист в интервью ТАСС.

Недавно врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Рамаз Кицбабашвили развеял самые распространенные мифы о вакцинации против коронавируса.