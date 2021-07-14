Глава Центра Келдыша рассказал об ошеломляющем эффекте «Катюши» во время ВОВ

Москва, 14 июля. Первый залп «Катюши» ошеломил немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

Доктор технических наук в беседе с РИА Новости отметил, что Германия так и не смогла получить аналог реактивной системы залпового огня, которая умела запускать 16 снарядов практически одновременно. Каждый из снарядов «Катюши» можно приравнять к выстрелу из крупнокалиберного орудия.

«Фашистами не было создано сопоставимых по эффективности и серийности образцов. Одна из причин — не смогли повторить рецептуру пороха и «раскрыть» технические решения наших ученых», — пояснил специалист.

Доктор технических наук напомнил, что первые образцы были изготовлены в Реактивном научно-исследовательском институте, который сегодня стал Центром Келдыша. Они составили основу первой батареи под командованием Ивана Флерова.

Первые залпы батареи производились 14 июля под Оршей. По его словам, они ошеломили не только противника, но и советских военных.

Ранее легендарную БМ-13 «Катюша» из тысяч свечей выложили пензенцы в День памяти и скорби. Акция прошла у подножья Монумента воинской и трудовой Славы в центре Пензы.