Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 07:03
07:00
Общество
Завод по переработке мусора хотят открыть рядом с крупнейшей свалкой Крыма
06:59
Происшествия
Спасатели подняли из ущелья тело погибшего туриста в горах Алтая
06:52
Общество
Ученые доказали, что алкоголь приводит к развитию рака
06:50
Политика
Один человек скончался из-за беспорядков на Кубе
06:48
Общество
Девы будут веселиться, а Тельцам нужно сохранять спокойствие: гороскоп на 14 июля
06:24
Общество
Петербургские МФЦ приняли 46 тыс. обращений по программе детского туркэшбека
06:22
Шоу-бизнес
«Меня не волнует, доходят ли мои груди до пупка»: Джиллиан Андерсон отказалась от лифчика
06:13
Общество
Снижение заболеваемости COVID-19 в России прогнозируется в конце августа
06:06
Армия
Глава Центра Келдыша рассказал об ошеломляющем эффекте «Катюши» во время ВОВ
06:00
Политика
Корнилов высмеял Зеленского, пошутившего над статьей Путина про Украину
Все новости

Глава Центра Келдыша рассказал об ошеломляющем эффекте «Катюши» во время ВОВ
Армия
Глава Центра Келдыша рассказал об ошеломляющем эффекте «Катюши» во время ВОВ
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive, image #303890 / Zelma / CC-BY-SA 3.0

Москва, 14 июля. Первый залп «Катюши» ошеломил немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

Доктор технических наук в беседе с РИА Новости отметил, что Германия так и не смогла получить аналог реактивной системы залпового огня, которая умела запускать 16 снарядов практически одновременно. Каждый из снарядов «Катюши» можно приравнять к выстрелу из крупнокалиберного орудия.

«Фашистами не было создано сопоставимых по эффективности и серийности образцов. Одна из причин не смогли повторить рецептуру пороха и «раскрыть» технические решения наших ученых», пояснил специалист.

Доктор технических наук напомнил, что первые образцы были изготовлены в Реактивном научно-исследовательском институте, который сегодня стал Центром Келдыша. Они составили основу первой батареи под командованием Ивана Флерова.

Первые залпы батареи производились 14 июля под Оршей. По его словам, они ошеломили не только противника, но и советских военных.

Ранее легендарную БМ-13 «Катюша» из тысяч свечей выложили пензенцы в День памяти и скорби. Акция прошла у подножья Монумента воинской и трудовой Славы в центре Пензы.

Вернуться назад

великая отечественная война катюша центр келдыша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru