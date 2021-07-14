Минздрав рассказал, что анализы на антитела не нужны для вакцинации

Москва, 14 июля. Минздрав России утверждает, что количество антител является не лучшим маркером для принятия решения о вакцинации.

Вакцинация против коронавируса проходит без необходимости сдачи анализов на антитела. Нужно делать прививки вне зависимости от наличия или количества антител, передает "Российская Газета" заявление ведомства.

Причиной этого является отсутствие маркера, который бы точно предсказывал эффективность препаратов от коронавирусной инфекции. Сейчас ведутся работы по установлению такого значения.

Ранее россиян предупредили о выпадении волос после COVID-19. Они могут выпадать в течение трех или четырех месяцев у людей, которые переболели.