Доллар может переписать годовые минимумы к концу июля

Москва, 14 июля. Рубль стабильно укрепляется с конца прошлой недели, на фоне доллар этого имеет потенциал снижения к 73 и даже возможность опуститься к 71.

Таким образом он подешевеет до годового минимума, рассказал Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro в беседе с «Российской газетой». На прошлой неделе доллар совершил стремительный скачок до 75, однако рубль достойно прошел это испытание и сейчас показывает положительную динамику.

Также специалисты спрогнозировали укрепление рубля к осени. Такая тенденция может быть связана с ростом цен на газ и нефть, которые будут оказывать на доллар постоянное давление.