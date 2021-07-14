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Доллар может переписать годовые минимумы к концу июля

  /   Обновлено: 14 июля 2021 05:57
Экономика
Доллар может переписать годовые минимумы к концу июля
torange.biz

Москва, 14 июля. Рубль стабильно укрепляется с конца прошлой недели, на фоне доллар этого имеет потенциал снижения к 73 и даже возможность опуститься к 71.

Таким образом он подешевеет до годового минимума, рассказал Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro в беседе с «Российской газетой». На прошлой неделе доллар совершил стремительный скачок до 75, однако рубль достойно прошел это испытание и сейчас показывает положительную динамику.

Также специалисты спрогнозировали укрепление рубля к осени. Такая тенденция может быть связана с ростом цен на газ и нефть, которые будут оказывать на доллар постоянное давление.

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доллар рубль июль
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