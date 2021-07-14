Более 140 домов остались без электричества из-за сильного ветра в Приамурье

Благовещенск, 14 июля. Более 140 домов, а также школа и культурно-досуговый центр остались без электроэнергии в селе Некрасовка Белогорского района в Амурской области.

Аварийное отключение произошло 13 июля из-за сильного ветра и частичного обрыва проводов. Жители села остаются без электроэнергии с вечера вторника. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Прокуратура Белогорского района проводит проверку по факту аварийного отключения от электроэнергии жилых домов в селе Некрасовке», — говорится на сайте.

Также без электроснабжения остаются школа и культурно-досуговый центр. После сильных порывов ветра и грозы у котельной повреждена крыша на площади около 120 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю ранее сообщила, что жители восьми территорий региона остались без электроснабжения из-за сильного дождя и ветра.