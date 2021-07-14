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Россиянам назвали неочевидные причины провалов похудения

  /   Обновлено: 14 июля 2021 05:49
Общество
Россиянам назвали неочевидные причины провалов похудения
pixabay.com

Москва, 14 июля. Многие люди изнуряют себя диетами и тренировками, но не могут сбросить вес. Подобные неудачи часто связаны с неочевидными причинами.

Из-за стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, который в свою очередь влияет на выработку инсулина в большом количестве. Эти процессы могут привести к нарушению обмена веществ, что никак не поможет в похудении. Недосып и увлеченность только одним видом тренировки также могут мешать избавиться от лишних килограммов.

На похудение сильно влияет работа эндокринной системы, на которую действует множество внешних и внутренних факторов. Гормональные нарушения замедляют процесс обмена веществ и сжигания жира. Для его нормализации необходимо наладить режим дня и питания. Об этом информирует РИА Новости.

Ежедневное питание влияет на работу сердца. Риск сердечного приступа увеличивается, если в рационе человека содержится много красного мяса, выпечки и бекона. Самыми полезными для сердца продуктами являются: постное мясо, бобовые, орехи, рыба, нежирные молочные продукты и растительные масла первого отжима.

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стресс похудение вес
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