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Россия переместилась на четвертое место по числу заражений коронавирусом
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Общество
Россия переместилась на четвертое место по числу заражений коронавирусом
Пресс-служба администрации города Керчи

Москва, 14 июля. Россия теперь занимает четвертую строчку по числу случаев заражения коронавирусом в мире с момента начала пандемии.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что Россия с 5 833 175 выявленными случаями заражения обогнала Францию, в которой было зарегистрировано 5 700 017 случаев.

Лидером по заражениям коронавирусом в мире являются США больше 33,5 миллиона случаев. Второе место занимает Индия больше 30,9 миллиона заболевших. Третья строчка осталась за Бразилией больше 19 миллионов случаев, передает РИА Новости.

Ранее российским туристам напомнили новые правила возвращения из-за границы. Отечественным путешественникам по прилету придется сдавать обязательный тест на COVID-19.

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россия сша коронавирус COVID-19
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