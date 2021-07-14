Россия переместилась на четвертое место по числу заражений коронавирусом

Москва, 14 июля. Россия теперь занимает четвертую строчку по числу случаев заражения коронавирусом в мире с момента начала пандемии.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что Россия с 5 833 175 выявленными случаями заражения обогнала Францию, в которой было зарегистрировано 5 700 017 случаев.

Лидером по заражениям коронавирусом в мире являются США — больше 33,5 миллиона случаев. Второе место занимает Индия — больше 30,9 миллиона заболевших. Третья строчка осталась за Бразилией — больше 19 миллионов случаев, передает РИА Новости.

Ранее российским туристам напомнили новые правила возвращения из-за границы. Отечественным путешественникам по прилету придется сдавать обязательный тест на COVID-19.