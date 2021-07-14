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Госинспектор скончался при взрыве катера в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 14 июля 2021 05:20
Происшествия
Госинспектор скончался при взрыве катера в Хабаровском крае
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Хабаровск, 14 июля. Взрыв катера произошел в Шантарском заповеднике Хабаровского края. В результате происшествия один госинспектор скончался, в другой пропал без вести.

Сообщается, что рыбаки нашли в районе Охотского моря в Николаевском районе катер Lamor 7500 с признаками пожара, передает РИА Новости. Вероятнее всего, на судне были госинспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания маломерного судна. Спасатели продолжают вести поиски второго государственного инспектора.

Ранее три человека получили травмы в аварии катеров в Сарапуле. Полицейское судно столкнулось с лодкой на реке Капа.

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