Еще пять стран подключились к санкциям ЕС против Белоруссии

Москва, 14 июля. Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Брюсселя против Белоруссии, заявил Жозеп Боррель.

Евросоюз 25 июня ввел новые санкции против Киева за грубые нарушения прав человека, «агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов». Ограничительные меры также связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны-кандидаты на вступление в ЕС (Северная Македония, Черногория и Албания), а также Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Евросоюза.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика выдержит западные санкции. В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным он подчеркнул, что Минск будет выполнять взятые на себя кредитные обязательства, чего бы Белоруссии это ни стоило. В ответ российский лидер назвал Белоруссию большим и надежным партнером в сфере экономики.