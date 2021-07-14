Ремонт дорог на улицах Ленина и Красной завершился в Ижевске

Ижевск, 14 июля. Завершен ремонт дорог на улицах Ленина и Красной в центре Ижевска, работы велись в рамках нацпроекта.

Гарантия на новое покрытие составит пять лет. Представитель подрядной организации Никита Корчин отметил, что в ремонте применялись новые, более долговечные материалы. Кроме проезжей части отремонтированы тротуары, сообщает издание «Моя Удмуртия».

Ранее директор муниципального предприятия «Ижводоканал» Дмитрий Муханов назвал причиной выброса хлора в Ижевске разгерметизацию контейнера с опасным веществом. На предприятии выясняют причины поставки непрочных контейнеров.