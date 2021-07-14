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Астролог рассказала, какие опасности принесет Черная Луна

  /   Обновлено: 14 июля 2021 05:12
Общество
Астролог рассказала, какие опасности принесет Черная Луна
pixabay.com

Москва, 14 июля. В воскресенье, 18 июля, нас ждет уникальный день, когда миром начнет править Черная Луна. Какие сюрпризы стоит ждать в этот день, рассказала таронумеролог Анастасия Широкова.

Черная Луна или Лилит считается апогеем Луны. Это самая дальняя от Земли точка на лунной орбите. В астрологии же Лилит представляет собой место сосредоточения человеческих страхов и комплексов. Обычно от этого явления ничего хорошего не ждут. Лилит 18 июля сменит созвездие Тельца на Близнецов.

«Находясь в знаке Тельца, в гостях у Венеры, Черная Луна досаждала нам материальными проблемами, проблемами с телом, здоровьем, красотой. Теперь она ингрессирует под управление Меркурия. Это значит, что наступает время искажения информации», — заявила преподаватель Евразийского Астрологического института, таронумеролог Анастасия Широкова Пятому каналу.

В ближайшие девять месяцев, пока Лилит будет в Близнецах, нужно крайне внимательно относиться к тому, что говорят люди, и тщательно следить за своей речью. Обещаниям верить не стоит, и самим нельзя зря обнадеживать кого-либо.

«Чем усугубляется эта ингрессия Лилит? Тем, что она вступает в конфликтную конфигурацию с Венерой и Юпитером. Это в астрологии символические планеты малого и большого счастья. Венера отвечает за материальные блага, Юпитер за социальные», добавила таронумеролог.

Сложности, по словам Широковой, ждут нас с 18 июля по 1 августа. Возможны проблемы при выезде за рубеж. Поэтому эксперт советует не пренебрегать страховкой, перепроверять документы, оформленные туроператорами и агентствами. Лучше вовсе отложить путешествие до лучших времен.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, для кого август станет «денежным магнитом». Это Львы, Тельцы и Водолеи. В частности, Телец почувствует острую жажду перемен и Вселенная пойдет ему навстречу. Львы в августе могут совершать любые покупки, в будущем они принесут им солидные дивиденды. Руководство оценит старания Водолеев, их ждет денежное поощрение, заявил знаменитый астролог.

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астрология черная луна
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