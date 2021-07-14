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Астрологи назвали три знака зодиака с даром обольщения
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака с даром обольщения
pixabay.com

Москва, 14 июля. Некоторые знаки зодиака наделены искусством флирта практически с рождения. Одними из них являются огненный Овен, Близнецы и Стрелец.

Для огненного Овна даже не нужно стараться флиртовать и проявлять кокетство. Своим хорошим чувством юмора и уверенностью в себе они очаровывают окружающих. С помощью своей харизмы и обаяния Овны с легкостью увлекают собеседника.

Близнецы кокетничают только с теми, кто им по-настоящему интересен. Представители этого знака профессионалы флирта. И главное их оружие они знают, что смогут очаровать любого.

Секрет Стрельцов заключается в их таланте влюблять в себя людей без особых усилий. Они с легкостью находят общий язык с любым человеком. Флирт для них, как вызов себе. Окружающих привлекают их заразительная веселость и детская непосредственность.

Недавно, астрологи назвали знаки зодиака, которые могут обмануть даже детектор лжи. Среди виртуозных обманщиков оказался Скорпион.

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