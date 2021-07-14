Нарколог предостерег россиян от курения в жаркую погоду

Москва, 14 июля. Нарколог Евгений Брюн сообщил, что курение в жаркую погоду особенно вредно из-за увеличения токсического эффекта.

Брюн заявил, что курить в жару особенно вредно, потому что при высоких температурных показателях идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

При этом токсический эффект от табака увеличивается. В итоге организм человека получает усиленный удар от курения в жару. В результате этого возможен обморок, гипоксия и спазм сосудов мозга, передает РИА Новости.

Недавно диетолог Елена Кален посоветовала худеющим россиянам отказаться от трех продуктов. В этот список вошли горячие супы, газировка и кофе.