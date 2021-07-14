Мошенники придумали новую схему обмана туристов

Москва, 14 июля. Мошенники придумали схему обмана туристов с использованием подложных сайтов для бронирования жилья, рассказал эксперт Павел Шуст.

Мошенники регистрируют на одном из настоящих агрегаторов несуществующий отель и начинают принимать заявки на проживание. Получив первые обращения, злоумышленники связываются с туристами и просят подтвердить бронирование, введя на сайте данные банковской карты, отметил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

«Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу — мошеннику», — сообщил РИА Новости Шуст.

По его словам, в этой схеме платформа бронирования отелей ответственности за кражу не несет. Жертва вводит данные карты на созданном мошенниками стороннем сайте, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что новый способ мошенничества с банковскими картами стал популярен в Санкт-Петербурге. Эксперты советуют оставаться бдительными и осторожными.