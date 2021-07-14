Ученые из России создали программу для определения эмоциональной окраски текста

Москва, 14 июля. Программу для точного определения эмоций в тексте разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ).

По словам авторов разработки, новая программа сможет оценивать характер написанного материала и генерировать тексты с нужным настроением для образования и других сфер, пишет журнал Biosemiotics.

Аффективные (или эмоциональные) вычисления позволят искусственному интеллекту распознавать человеческие эмоции и настроить работу высокотехнологичных систем в соответствии с состоянием людей.

В ходе исследования ученые проанализировали, какие переживания вызывает прочтение отдельных слов или целых текстов. На основе этого они разработали компьютерную систему классификации по характеру эмоциональной окраски.

Недавно ученые из Израиля создали искусственный нос, который способен распознать разные бактерии, вирусы и ядовитые газы по их «отпечатку запаха».