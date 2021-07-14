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Трихолог предупредил о выпадении волос после COVID-19

  /   Обновлено: 14 июля 2021 04:32
Общество
Трихолог предупредил о выпадении волос после COVID-19
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 14 июля. Врачи заявили о выпадении волос в течение трех или четырех месяцев у людей, перенесших COVID-19.

Под угрозой может оказаться и крепость ногтевых пластин. Такой эффект наблюдается как из-за самой коронавирусной инфекции, так и из-за приема препаратов против нее, заявила врач-дерматолог, трихолог Ирина Котова в беседе с ТАСС.

«Затем волосы сами потихоньку восстанавливаются, даже без лечения», отметила специалист.

При этом период выпадения очень выраженный и яркий, однако волосы успешно восстанавливаются самостоятельно. Начинается процесс не сразу, а примерно через месяц после заболевания. Причиной также являются метаболические нарушения и стресс, что напрямую влияет на клетки волосяных фолликулов.

Недавно россиянкам рассказали, как восстановить поврежденные волосы. В совокупности с шампунями и бальзамами следует также подкорректировать питание, стабилизировать режим сна и снизить уровень стресса.

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волосы COVID-19 выпадение
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